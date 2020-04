Interdiction du transport : un réseau interurbain « Louga-Touba » démantelé

L’Etat d’urgence décrété par le président de la République, Macky Sall, assorti de l’interdiction du transport interurbain pour une limitation de la propagation du covid-19, est tombé dans l’oreille d’un sourd. Des récalcitrants usent des ruses pour poursuivre leurs activités devenues délictuelles.



C’est le cas des nommés B.B et M.G.L, deux chauffeurs véreux, qui ont mis en place un intense réseau de transport interurbain entre les villes de Louga et Touba. Informés que des commerçants domiciliés à Louga sont fraichement revenus de Touba, les éléments du Commissariat central de la capitale du Ndiambour, ont vite compris que leur voyage a été assuré par des chauffeurs qui ont réussi à passer entre les mailles du dispositif sécuritaire mis en place.



L’enquête a révélé que chaque passager payait la somme de 12 000 F Cfa pour le trajet Louga-Touba et vice-versa. Arrêtés, ils ont été conduits sous bonne escorte dans les locaux de la police. Ils seront déférés au parquet de Louga ce lundi.