Interdit d’accéder à la mairie de Dakar Barth déclare : « j’ai voulu apporter un démenti clair et incontestable à l’opinion »

Après l'annulation de sa conférence la semaine dernière et l’interdiction d’accéder aux chantiers situés à la Cité Keur Goor Gui et à Grand-Dakar, la police a publié un communiqué dans lequel elle annonce n'avoir jamais interdit à Barthélémy Dias de tenir ces visites.



Comme pour relever le défi, le maire de Dakar, récemment révoqué, a annoncé une conférence de presse pour ce 18 mercredi à la mairie de Dakar. Et, cerise sur le gâteau, il a obtenu ce qu'il voulait. Après avoir de nouveau été interdit de tenir cette conférence, Barth a déclaré : "aujourd’hui, j’ai voulu apporter un démenti clair et incontestable à l’opinion nationale et internationale concernant la nature des hommes qui dirigent ce pays. Ils manipulent l’opinion publique à travers des communiqués mensongers, cherchant à divertir les Sénégalais et les Sénégalaises, les Dakaroises et les Dakarois".



Et Barth de s'interroger : "mais à quelle police peut-on vraiment se fier ?" " Restons unis et mobilisés, marchons ensemble vers l’essentiel ! ", a-t-il publié sur sa page Facebook.