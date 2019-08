Interdits à Touba: le Khalife général se dit satisfait de l’adhésion des populations

"Aujourd'hui, je suis réconforté en constatant l'engagement sincère des populations de Touba, déterminées à rendre à la ville son caractère sacré", a notamment dit le guide spirituel des mourides.



Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui s'exprimait lors de la célébration de l'Aïd el-Kébir, plus sous le nom de Tabaski au Sénégal, a salué les efforts importants qui ont permis à la ville de Touba de se réconcilier avec les choix instaurés par son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba.



"Si nous persistons dans cette voie balisée par Cheikh Ahmadou Bamba dont nous observons déjà les avantages, nous pouvons espérer des lendemains meilleurs", a souligné le Khalife.



Les autorités religieuses de Touba ont pris l'engagement de mettre fin à toutes les formes de déviances observées dans la cité religieuse et ne correspondant pas à sa vocation première.



Les interdits concernent les boissons alcoolisées, la cigarette, la drogue, les jeux de hasard, la musique, les chants et danses, de même que le port d'habits indécents, le football, la lutte et les maisons closes.



Dans son message, le Khalife général des mourides a aussi insisté sur la foi, la croyance en Allah et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme.