Internet et les réseaux sociaux coupés en RDC

Coupure imminente d’internet ! Face à la vague des procès verbaux des résultats qui confirment la victoire écrasante de @MartinFayulu, l’ANR a instruit les opérateurs de bloquer internet pour empêcher la remontée des données vers les centres de compilation #Lamuka et #Cenco ! pic.twitter.com/AEWn4qL5T7 — Olivier Kamitatu Etsu (@OlivierKamitatu) 31 décembre 2018

L'accès à internet et aux réseaux sociaux a été coupé "sur instruction du gouvernement" en République démocratique du Congo lundi au lendemain des élections générales.L'équipe de campagne du candidat d'opposition Martin Fayulu a accusé les autorités de couper internet pour éviter la diffusion d'une "vague" de procès-verbaux "qui confirment la victoire écrasante" du candidat."Cher client, sur instruction du gouvernement, nos services Internet sont suspendus pendant une période indéterminée", a indiqué le fournisseur d'accès Global dans un SMS."C'est le gouvernement qui a coupé", a aussi déclaré un représentant de l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom à l'AFP qui s'étonnait de problèmes d'accès à internet à Kinshasa. L'accès aux données sur les réseaux Airtel et Vodacom est coupé à Goma et à Beni, dans le Nord-Kivu (Est), à 2.000 km de la capitale.L'accès au réseau Whatsapp était également impossible à Lubumbashi (sud) sur Vodacom.Vodacom et Airtel sont les principaux réseaux de téléphonie mobile en RDC avec le Français Orange."Je suis désolé d'apprendre juste avant d'entrer dans la salle que l'on a coupé l'Internet", a déclaré à la presse le secrétaire général de la Conférence des évêques (Cenco), qui a rendu compte des résultats de la mission d'observation électorale de l'Eglise catholique.La coupure intervient alors que des résultats de bureaux de vote étaient diffusés sur Twitter.