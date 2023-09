Internet: le Sénégal, meilleur débit qu'en Algérie, au Cameroun et au Burkina Faso

En termes de débit mobile, le Sénégal, avec ses principaux opérateurs, offre un débit moyen de 22 Mb/s, au-dessus de pays comme le Burkina Faso (14 Mb/s) l'Algérie (10 Mb/s) ou le Cameroun (7 Mb/s). Ces données correspondent à des tests réalisés entre le second semestre 2022 et le premier semestre 2023 par les utilisateurs de l'app nPerf, sur les principaux réseaux mobiles des quatre pays.



Le débit descendant (download) : il s'agit de la vitesse à laquelle sont acheminées les données venant du réseau Internet vers votre terminal. Ce débit conditionne par exemple le téléchargement de fichiers et l'affichage des pages web. La vitesse de téléchargement est mesurée en mégabits par seconde (Mb/s).



Le speed test nPerf est compatible avec tous les types de connexion : ADSL, VDSL, câble, fibre optique, satellite, wifi, wimax, cellulaire, etc. La carte interactive, alimentée par les utilisateurs de l’app nPerf au Sénégal, représente la couverture des réseaux mobiles du pays. Sélectionnez un opérateur et zoomez pour voir le réseau de couverture du territoire qui vous intéresse.



Les cartes de couverture sont mises à jour automatiquement toutes les heures. Les données sont affichées pendant deux ans. Au bout de deux ans, les données les plus anciennes sont retirées des cartes, une fois par mois.



Source : nPerf