Invasion de criquets en Afrique de l'Est: cinq questions pour comprendre

L'Afrique de l'Est n'avait pas connu pareille invasion depuis des décennies. Voilà plus de deux mois que de gigantesques essaims de criquets pèlerins s'abattent sur ses terres et en ravagent les cultures et les pâturages. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), un seul de ces essaims est vaste comme le Luxembourg (2 400 km2). Poussés par les vents, ces nuages de criquets peuvent aisément parcourir 150 km en une seule journée. Et ces insectes longs d'environ 7 cm ont l'appétit féroce : chacun d'entre eux ingurgite quotidiennement l'équivalent de son poids. Un essaim de 200 milliards de criquets est ainsi capable de dévorer chaque jour 400 000 tonnes de nourriture.