Investiture de Macky Sall à Dakar Aréna: des militants à l’origine "d’embouteillages monstrueux" sur l’autoroute à péage

Au congrès d’investiture du président Macky Sall qui se tient en ce moment à Dakar Aréna à Diamniadio, des militants de l’Alliance pour la République (Apr) se bousculent et créent des embouteillages monstrueux, rendant difficile la circulation sur l’autoroute à péage.



«Nous sommes sur le terrain, aucune voiture n’arrive pas bouger, ni les ambulances, ni les corbillards. C’est qui se passe c’est grave, à cause du congrès de Macky Sall. Regardez ces milliers de voitures et avec une chaleur accablante », a déploré le leader de Leral Askan Wi, Oumar Faye sur Zik FM.