Iran: Téhéran dénonce violations et blocus comme freins à des négociations « sincères » avec Washington

L’Iran a affirmé mercredi que « le non-respect des engagements, le blocus et les menaces » constituent les principaux obstacles à des négociations « véritables » avec les États-Unis.



Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a déclaré que Téhéran restait favorable au dialogue et à un accord négocié. « Le non-respect des engagements, le blocus et les menaces sont les principaux obstacles à des négociations sincères », a-t-il écrit sur le réseau social américain X.



« Le monde voit votre rhétorique hypocrite sans fin et la contradiction entre les discours et les actes », a-t-il ajouté.



De son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a estimé qu’« un cessez-le-feu complet n’a de sens que s’il n’est pas violé par un blocus naval ».



« Un cessez-le-feu total n’a de valeur que s’il n’est pas compromis par un blocus maritime ou par la prise en otage de l’économie mondiale, et si l’agression israélienne cesse sur tous les fronts », a-t-il déclaré.



Il a également affirmé que la réouverture du détroit d’Ormuz n’était pas possible dans un contexte de « violation flagrante du cessez-le-feu ».



Selon lui, les États-Unis et Israël n’ont pas atteint leurs objectifs « par l’agression militaire et ne les atteindront pas non plus par l’intimidation », ajoutant que « la seule voie à suivre est de reconnaître les droits du peuple iranien ».



Les tensions dans la région se sont intensifiées depuis le lancement, le 28 février, de frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran. En riposte, Téhéran a mené des frappes contre Israël et d’autres pays de la région abritant des installations américaines.



Le président américain, Donald Trump, a prolongé mardi de deux semaines le cessez-le-feu dans le conflit avec l’Iran, à la veille de son expiration, après une demande du Premier ministre et du chef de l’armée pakistanais.



Le Pakistan a accueilli des pourparlers entre Washington et Téhéran les 11 et 12 avril, après avoir facilité un cessez-le-feu annoncé le 8 avril. Des efforts sont en cours pour organiser un nouveau cycle de négociations, bien que des incertitudes persistent.