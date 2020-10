Iran: fin de l'embargo international sur les armes

Les responsables iraniens ont crié victoire. En effet, à partir de ce dimanche 18 octobre 2020, toutes les restrictions sur les armes sont levées.

L'Iran peut donc se procurer ou vendre des armes et des équipements, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères iranien.



La Chine et la Russie en première ligne



Les deux alliés de l'Iran, c'est-à-dire la Russie et la Chine, sont en première ligne pour vendre des armes modernes à Téhéran. La Russie s'est dite prête à vendre des systèmes anti-missile S400 et des avions de chasse à Téhéran.



Pékin, qui veut conclure un accord de coopération stratégique de 25 ans, n’a pas caché non plus son intention de vendre des armes à l’Iran. Téhéran peut aussi vendre des armes, des missiles et des drones à ses alliés dans la région, notamment à la Syrie et l'Irak.



Pour Téhéran, la fin de l'embargo sur les armes est d'autant plus importante que les États-Unis ont tout fait ces derniers mois pour l'empêcher, mais la Russie, la Chine et les pays européens n'ont pas suivi Washington.



L'Iran crie également victoire, car toutes les restrictions sur son programme balistique seront levées dans deux ans, et celles sur son programme nucléaire dans quatre ans.