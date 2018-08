Iran: le président Hassan Rohani convoqué devant le Parlement

Le président Hassan Rohani doit se présenter devant les députés alors que le gouvernement n'arrive pas à enrayer la chute de la monnaie iranienne face au dollar et la hausse du prix des produits, notamment de première nécessité.



Ce lundi encore, le rial iranien a poursuivi sa chute face au dollar. Au cours des derniers mois, la monnaie iranienne a déjà perdu plus de 70% de sa valeur devant le dollar. Face à cette situation, le gouvernement semble paralysé. Son immobilisme est critiqué par les conservateurs, mais aussi une partie des réformateurs.



Hassan Rohani doit répondre à cinq questions, notamment sur la forte chute de monnaie iranienne, le chômage et la poursuite des sanctions bancaires plus de deux ans après l'accord nucléaire.

Si les réponses du président ne sont pas convaincantes pour la majorité des députés, Hassan Rohani recevra un carton jaune. Les députés pourront également envoyer l'affaire devant la justice.



L'inaction du gouvernement face à la dégradation de la situation économique a fortement affaibli la position du président Rohani. La hausse des prix au cours des dernières semaines a provoqué une forte grogne sociale.



Même si le président n'est pas menacé lui-même, plusieurs de ses ministres pourront être limogés par le Parlement au cours des prochaines semaines.