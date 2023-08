Iran: le réalisateur Saeed Roustaee condamné à la prison pour avoir diffusé son film à Cannes

« Le tribunal révolutionnaire de Téhéran a condamné Saeed Roustaee et Javad Norouzbeigui, le réalisateur et le producteur du film à six mois de prison pour avoir contribué à la propagande de l’opposition contre le pouvoir islamique » en Iran.



Long métrage, Leïla et ses frères dresse le portrait d’une famille pauvre au bord de l’implosion, dans un Iran plongé dans une profonde crise économique. Il a été interdit en Iran depuis sa sortie l’année dernière, pour avoir « enfreint les règles » en participant sans autorisation aux festivals de Cannes et de Munich.