Islam, identité, communautarisme... Les confidences de Macron au retour d’Israël

...la suite sur Figaro

À bord de l’avion présidentiel«Je vous préviens, le président est fatigué». Cet avertissement d’un conseiller élyséen est suffisamment rare pour être souligné. Et pourtant. Au terme d’une visite mouvementée de 48 heures à Jérusalem , c’est un Emmanuel Macron particulièrement détendu qui est apparu jeudi soir.Dans la vaste salle de réunion de son avion présidentiel, où il reçoit trois journalistes dont Le Figaro, le chef de l’État a tombé son traditionnel costume bleu nuit et sa chemise blanche pour enfiler un polo et un gilet à l’effigie de la «French Tech». «C’est sa tenue préférée pour voyager. Il met ça presque à chaque fois», confie un proche qui l’accompagne sur presque chaque déplacement... Mais qui n’a jamais compris les raisons de cette drôle d’habitude.Une fois installé, le président se laisse glisser dans l’un des épais fauteuils en cuir qui meublent la pièce. «Qu’est-ce que vous voulez prendre?», interroge-t-il, tandis que son whisky à lui est déjà posé sur la table. Juste à