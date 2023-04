Ismaëla Madior Fall : le visage de la lâcheté (Par Seybani SOUGOU)

« Les trois quarts des traîtres sont des martyrs manqués » IOURI DOMBROVSKI



Dans les années noires de la France (sous le régime de VICHY), on trouvait parmi la liste des « collabos » englués dans des compromissions criminelles, un ramassis de gredins, des froussards, des « assassins de plume », des intellectuels lâches, méconnus en quête de reconnaissance, mus par l’appât du gain, des gueux, des voyous propulsés au-devant de la scène par des nazis, et d’authentiques ratés.



A l’image de RASTIGNAC (arriviste et personnage infect), Ismaëla Madior Fall est l’incarnation de la félonie et de la lâcheté sous sa forme la plus aboutie. Celui qui a décidé de troquer ses habits de Constitutionnaliste pour enfiler ceux d’un bouffon au service de la falsification du droit, est capable des pires génuflexions. Ismaëla Madior Fall qui a réitéré à 3 reprises, devant l’opinion publique et les médias, que l’alinéa 2 de l’article 27 de la Constitution écartait formellement et définitivement Macky Sall de la présidentielle de 2024 a ravalé ses vomissures, opérant un virage à 180 degrés, affirmant avec une incroyable audace que « la possibilité pour Macky SALL de briguer un nouveau mandat présidentiel en toute légalité » a été juridiquement actée lors du référendum constitutionnel de 2016 (une fiction juridique à laquelle il ne croit même pas).



Le 05 janvier 2023, Ismaëla Madior Fall conditionnait la candidature de Macky SALL en 2024, à la vente de 2 millions de cartes. Moins de 2 mois après (le 01 avril 2023), ce renégat déclare avec aplomb que la candidature de Macky Sall en 2024 est recevable. Adepte des pirouettes juridiques, Ismaëla Madior Fall, tel un caméléon, modifie ses positions au gré des circonstances du moment. L’homme sans conviction (un fieffé menteur) qui a déserté depuis belles lurettes les amphithéâtres, pour rejoindre la mare aux canards, est désormais un personnage célèbre par ses errements, ses multiples reniements, ses approximations bancales, partielles, dénuées de toute crédibilité et d’une assise scientifique, à l’opposé de la rigueur qu’exige la science juridique.



Si on a l’habitude de dire que les « voies du seigneur sont impénétrables », on ne peut qu’être frappé par un tel plongeon dans les profondeurs des abysses de l’indignité. Chez Madior Fall, l’indignité est une qualité et le mensonge, une vertu : en somme, l’incarnation du visage de la déloyauté.



Il n’y a pas de hasard : si l’Afrique noire s’enfonce dans la pauvreté, la misère, les méandres du sous-développement, et des crises politiques à répétition, c’est en grande partie à cause d’apprentis sorciers de la trempe d’Ismaëla Madior Fall (tous les coups d’état constitutionnels en Afrique noire portent l’empreinte de juges et de constitutionnalistes se comportant comme des traitres à la nation).



Il ne se faut se faire aucune illusion : le combat contre la 3éme candidature de Macky SALL se fera dans la rue, et non devant le Conseil Constitutionnel (un organe composé de « hauts magistrats » soumis présidé par Mamadou BADIO Camara et dont le résultat est connu d’avance).



Alinéa 2 - Article 27 de la Constitution « nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs » : La messe est dite : 2024 est un horizon indépassable, pour Macky Sall. Aucun sorcier juridique y compris Ismaëla Madior Fall ne peut empêcher une disqualification de Macky SALL à l’élection présidentielle de 2024 ; une disqualification définitive et irréversible.