Ismaila Madior Fall: « On ne peut prendre un ou deux procès d’hommes politiques pour dire que… »

« On ne peut prendre un ou deux procès d’hommes politiques pour dire que la Justice est instrumentalisée. On ne peut pas, à partir de deux affaires, juger la Justice ». C’est ce qu’a estimé le ministre sénégalais de la Justice, Ismaila Madior Fall, lors de l’atelier de sensibilisation sur les réformes du secteur, organisé par l’Union des magistrats du Sénégal.



Selon le ministre, « les pressions sur la Justice, ne proviennent pas du pouvoir exécutif ou du gouvernement. Ce sont des pressions qui proviennent des économiques et des lobbies sociaux. Donc quand on est dans la Justice, il faut développer une capacité de résistance et de résilience par rapport à ces pressions qui proviennent des lobbies », fait-il savoir.



Ismaila Madior Fall a révélé que « 99,99 des affaires jugées par la Justice n’intéressent pas l’Etat ».