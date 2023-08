Ismaila Madior Fall sur l’exil de Ngagne Demba Touré : « Je lui souhaite bon vent »

Venu présider l'assemblée ordinaire de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS), le ministre de la Justice, Garde des Sceaux a été interpellé sur l'exil du greffier Me Ngagne Demba Touré et sur l'état de la santé de l’opposant Ousmane Sonko.



Pour le cas du greffier, Ismaïla Madior Fall soutient : « il s'est absenté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ça ? Il a choisi de s'exiler, je lui souhaite bon vent pour son exil. On a pas reçu une notification de son exil », a-t-il dit, dans des propos rapportés par seneweb.



Concernant le cas de Ousmane Sonko, il a déclaré que « l'Etat du Sénégal s'assure de sa bonne prise en charge par l'hôpital Principal dans lequel il se trouve ».



L’opposant Ousmane Sonko a été admis en réanimation jeudi selon ses avocats. Dans une interview accordée à Dakar matin vendredi soir, ses deux épouses ont attiré l’attention du chef de l’Etat Macky Sall sur la gravité de son état de santé, avant de lui demander de le libérer, ainsi que tous les « détenus politiques ».