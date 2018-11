Isra : les Syndicalistes dénoncent la réduction de leur budget et alertent Macky Sall

L’intersyndicale des travailleurs de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) est dans t ous ses états. En effet, ses derniers ne peuvent pas concevoir les coupes opérées dans le budget de cette entité, lesquelles coupes auront des répercussions sur le fonctionnement de l’institut.



«C’est une situation préoccupante avec une situation financière marquée par le non versement de la quatrième tranche du budget de 2017 et l’amputation d’une bonne partie du budget de 2018 », a déclaré le secrétaire général du Syndicat des chercheurs de l’Isra, Tamsir Mbaye.



Selon lui, cette situation a plongé l’Isra «dans une situation inextricable qui ne lui permet plus de faire face à ses charges de fonctionnement.»



Ces travailleurs fustigent la posture de leur ministre de tutelle et de la Direction de l’Isra qu’ils soupçonnent d’être dépassés par le problème qui frappe l’institut. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils ont décidé d’adresser une lettre ouverture au chef de l’Etat Macky Sall afin qu’il se penche sur la situation.