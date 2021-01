Israël a obtenu un stock de vaccins en échange de données médicales à Pfizer

Le document signé par Israël et le laboratoire Pfizer/BioNtech est intitulé « Accord de suivi épidémiologique en situation réelle ». Dès les premières pages l’objectif est détaillé : « Il s’agit de récolter et d’analyser un maximum de données pour savoir à quel moment une population vaccinée à grande échelle atteint l’immunité collective. »



Le document le précise bien : cette entente se fait dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée en Israël. Le Premier ministre israélien ne s’en était d’ailleurs pas caché. Début janvier, Benyamin Netanyahu a déclaré publiquement que son pays partagerait les données liées à la vaccination avec Pfizer/BioNTech et même avec le monde entier. Le but étant d'aider à la mise en place de stratégies pour vaincre le coronavirus.



En Israël, pour le moment, les détracteurs du Premier ministre ne lui reprochent pas le partage de données personnelles, mais bien le coût du vaccin. Pour l’obtenir en priorité, l’État hébreu aurait payé quasiment le double du prix, selon la presse israélienne. Mais les autorités refusent de commenter cette information.