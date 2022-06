Israël accusé d'être la cause principale du conflit avec les Palestiniens (rapport ONU)

L'occupation de territoires palestiniens par Israël et la discrimination envers la population palestinienne sont «les causes principales» des tensions récurrentes et de l'instabilité, estime une commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, relate l'AFP. «Mettre fin à l'occupation de territoires par Israël, en pleine conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité, reste crucial pour mettre fin au cycle persistant de violences», peut-on ainsi lire dans ce premier rapport rédigé par cette commission.