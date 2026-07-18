Sao Tomé-et-Principe: entre pauvreté persistante et tensions politiques, une présidentielle en question



Vers un duel le 19 juillet ?

Tout au long de la campagne, les quatre candidats à cette présidentielle du 19 juillet 2026 – le chef de l'État sortant Carlos Vila Nova, le député Nito d'Abreu, le juriste Miques João et l'économiste Eugénio Tiny – ont donc cherché à mobiliser leurs bases électorales en capitalisant sur ces enjeux pour le pays : émigration, pauvreté et emploi.



La campagne s'est toutefois rapidement cristallisée autour d'un duel entre le président et Nito d'Abreu.



À 42 ans, ce diplômé en relations internationales, député et chef du groupe parlementaire de l'ADI, se présente comme le candidat du renouveau. Il cible largement la jeunesse, un choix stratégique dans un pays où l'âge médian est de 18 ans et où 63 % des habitants ont moins de 30 ans, selon les Nations unies.



« Nous sommes une nouvelle génération. Nous voulons faire de la politique autrement, avec de nouvelles idées et de nouvelles actions. Nous pouvons construire le pays que nos parents n'ont pas réussi à bâtir au cours des 50 dernières années. Notre tour est venu », lançait Nito d'Abreu lors de son dernier meeting de campagne.



Nito d'Abreu bénéficie du soutien de plusieurs partis politiques, mais surtout de celui de l'ancien Premier ministre Patrice Trovoada, limogé en 2025. Ce dernier ne cache pas son désir de prendre sa revanche. Il a même déclaré que l'élection de Nito d'Abreu constituerait une réponse à ce qu'il considère comme la « trahison » du président qui l'a écarté.



Un président sortant qui joue les cartes de la stabilité et de l'apaisement

Par contraste avec le discours de rupture de son adversaire, le président sortant, Carlos Vila Nova, se présente comme le garant de la stabilité. Il a multiplié les appels à l'apaisement pendant la campagne, affirmant qu'un « adversaire politique n'est pas un ennemi, mais un frère ou un voisin » et qu'« aucune élection ne doit semer la haine entre voisins ».



Il est le seul candidat à avoir signé le pacte de non-agression proposé par la Commission électorale nationale (CEN) afin de garantir un climat apaisé et une campagne pacifique.



Élu en 2021 avec le soutien de l'ADI, Carlos Vila Nova se présente cette fois en candidat indépendant, après avoir rompu avec son parti. Une situation qui complique sa campagne, alors que son bilan est largement critiqué.



Pour le chercheur Abílio Neto, interrogé par la rédaction lusophone de RFI, cette impopularité s'explique par les difficultés du quotidien : crise énergétique, accès insuffisant à l'eau, retards de salaires et baisse du pouvoir d'achat.