Israël annonce la reprise des relations diplomatiques avec le Tchad

Benyamin Netanyahu, actuellement en visite dans ce pays, « et le président tchadien Idriss Deby Itno ont proclamé aujourd'hui [dimanche, ndlr] la reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël », rompues par Ndjamena en 1972, a ajouté le communiqué.



Dimanche matin, au départ d'Israël, le Premier ministre israélien avait qualifié sa visite dans ce pays de « percée historique ».



« Tout cela irrite et provoque même la colère de l'Iran et des Palestiniens qui tentent d'empêcher cela mais ils n'y parviendront pas », a également affirmé Benyamin Netanyahu.



Cette visite, qui ne doit durer qu'une journée, fait suite à celle du président tchadien Idriss Déby Itno en Israël en novembre. Benyamin Netanyahu avait alors dit son intention d'annoncer le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad, un pays d'environ 15 millions d'habitants, lors d'un prochain voyage à Ndjamena.



Le Premier ministre israélien est engagé dans une campagne active pour nouer ou renouer des liens, y compris en Afrique, avec des pays refusant de reconnaître Israël ou ayant pris leurs distances à cause du conflit avec les Palestiniens.



Si le Tchad et Israël devraient renforcer leur coopération sécuritaire autour de la lutte contre le terrorisme, d'après le chercheur israélien Ely Karmon, spécialiste des questions stratégiques, cette reprise officielle des relations diplomatiques devrait booster la coopération entre les deux pays.