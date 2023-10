Israël: comment la plus puissante armée du Moyen-Orient a été prise par surprise par le Hamas

Israël est vulnérable depuis des mois. La raison ? La réforme de la justice souhaitée par le gouvernement de Benyamin Netanyahu, qui est massivement rejetée par la rue. Les Israéliens la qualifient de putsch. Alors pour protester contre cette réforme jugée antidémocratique, il y a eu des manifestations hebdomadaires à travers le pays ces dernières semaines.



Mais il y a aussi été question d’autres moyens de protestations, comme le refus de mobilisation militaire. Les réservistes de l’armée et en particulier les pilotes de combat israéliens ont refusé de s'entraîner ces derniers mois. Sauf que la défense israélienne repose en grande partie sur ces réservistes.



Résultat : ce samedi 7 octobre, la plus puissante armée du Moyen-Orient a été prise de court et mise en échec. Ses avions de guerre ont été cloués au sol. Elle a mis des heures à réagir : une débâcle totale. Les commandos du Hamas se sont infiltrés en territoire israélien avec une facilité déconcertante, sans presque aucune résistance en face.



Des bases de l’armée israélienne ont été conquises en rien de temps. Des soldats ont été capturés, abattus. Des civils et des militaires israéliens ont été enlevés et envoyés à Gaza. Il s'agit à la fois d'un échec militaire pour Israël et d'un échec cuisant pour ses services de renseignements.