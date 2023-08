Israël: la mobilisation contre la réforme judiciaire et le gouvernement Netanyahu se poursuit

Des dizaines de milliers de manifestants se sont retrouvés partout dans le pays pour continuer à protester contre la réforme du système judiciaire. Mais cette semaine, ils protestaient aussi contre le laxisme du gouvernement face à la violence au sein de la société arabe, mais également contre les propos du ministre d’extrême droite,Itamar Ben Gvir, sur la sécurité des juifs qui l’emportait sur la liberté de circulation des Arabes.



« Ils s'en foutent »

Tomer est venu spécialement avec un groupe d’amis pour protester contre ces propos: « Même avant qu’il ne tienne ses propos horribles et racistes, on pensait qu’il incitait au terrorisme. Le niveau est tellement bas qu’ils reconnaissent même qu’il y a une discrimination terrible contre les Palestiniens. Et ils s’en foutent ! »



Les manifestants protestaient également contre le soutien apporté par le Premier ministre Benyamin Netanyahu à son ministre. Pour Mikha, un militant pro-palestinien la tendance est claire: « C’est la preuve que la démocratie et l’occupation ne vont pas de pair. La droite se renforce toujours quand il y a occupation. Il n’y a rien à faire. Et on peut voir maintenant que le racisme est entré au sein du gouvernement. C’est devenu maintenant légitime. C’est nouveau. Et tout ça, c'est à cause de l’occupation. »



De nouvelles manifestations sont prévues dans les jours qui viennent, certaines face aux domiciles de ministres dans des colonies de peuplement en Cisjordanie.