Italie : 100 millions FCFA collectés pour financer la campagne électorale de Sonko

« C'est cela la réponse de PASTEF à Macky Sall qui maintient arbitrairement en détention 1012 prisonniers politiques dont le chef de l'opposition sénégalaise, maire de Ziguinchor et candidat à l'élection présidentielle de février 2024», selon le député Guy Marius Sagna.

Pour ceux qui en doutaient encore, « Ousmane Sonko est notre candidat», a insisté le député. Qui ajoute : «pour ceux qui en doutaient encore PASTEF est debout, plus fort et insoumis que jamais et prêt à exercer le pouvoir au service du peuple. Merci beaucoup à PASTEF Italie de l'avoir réaffirmé».

« Ousmane Sonko est notre candidat pour sortir le Sénégal des 6 pays où 20% des poissons péchés illicitement dans le monde proviennent (tous les 6 pays sont en Afrique de l'ouest). 186.000 africains sont entrés irrégulièrement en Europe du Sud (Malte, Grèce, Chypre et Italie) entre janvier et le 24 septembre 2023. 130.000 africains rien qu'en Italie», a-t-il déclaré. Avant d'appeler à la libération de l'opposant.

100.000.000 FCFA. C'est le montant collecté en Italie par Guy Marius Sagna pour financer la campagne électorale de Ousmane Sonko. Mobilisation XXL de PASTEF Italie pour investir Ousmane Sonko comme seul et unique candidat de PASTEF.