Italie : Boulaye Dia attaqué par des supporters de Salernitana , son véhicule caillassé

Le torchon brûle entre Boulaye Dia et les supporters de Salernitana. L’attaquant sénégalais a été victime de sifflets et des insultes au Stade Arigis contre la Spezia lundi.



Selon des informations rapportées par Il Mattino et reprises par Wiwsport, le véhicule du joueur a été caillassé par des supporters de la Salernitana après le match contre la Spezia, lundi 12 août.



L’attaquant sénégalais, qui a été la cible de provocations tout au long de la rencontre de Coupe d’Italie (3-3, 5-4 t.a.b), a vécu un retour à la maison tumultueux.



Des supporters en scooter et encagoulés ont poursuivi Boulaye Dia, lançant des projectiles sur son véhicule, ce qui a conduit à la casse de plusieurs vitres. L’intervention de la police a été nécessaire pour gérer la situation. Boulaye Dia n’a toutefois pas souhaité porter plainte pour l’instant.



Selon Wiwsport, un accord de transfert entre la Salernitana et la Lazio a été conclu, mais le transfert ne sera effectif qu’après l’accord final de Boulaye Dia.