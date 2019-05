Italie : Diao Baldé envoie l’Inter en Ligue des champions

Dans le cadre de la 38 e et dernière journée de Série A, l’Inter Milan de Diao Baldé Keita (4 e ) s’est imposé devant Empoli (2-1) grâce à son international Sénégalais auteur du premier but. Une victoire qui est synonyme de qualification en Ligue des champions, une compétition que l’Inter n’a pas disputée depuis 2012. Mais le lion a été obligé de quitter ses partenaires pour cumul de carton jaunes. La première fois pour avoir enlevé son maillot, lors de la célébration du but note vox-populi repris par la rédaction de Pressafrik.com