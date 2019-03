Italie : Le juge rejette la ligne de défense de Ousseynou Sy

Ousseynou Sy risque gros, surtout après le rejet du juge en charge de son dossier d’un quelconque diagnostic accréditant la thèse de la démence. Et ce, malgré le fait que le suspect fasse preuve «d’une absence totale de considération pour les règles de coexistence et d’une très forte tendance criminelle».



A en croire Tommaso Perna, les motivations de Ousseynou Sy qui a mis le feu à un bus d’élèves après avoir fait descendre ces derniers au nombre de 51, était d’influer sur «la politique de migration en vigueur en Italie».



Expliquant les doutes sur une quelconque démence de l’accusé, le juge déclare que le couteau et l’arme à feu trouvés sur lui lors de son arrestation ne plaident pas, selon le maître des poursuites, en faveur «d' un pronostic positif sur son comportement futur».



Quant au suspect, il a annoncé qu’il n’était plus lui-même depuis quelques temps : «Je ne dors presque jamais parce que j’entends toujours des voix des enfants décédés. Une fois dans le bus, j’ai été présenté à un enfant qui m’a demandé de diriger le bus vers Linate».



Mais, sa ligne de défense risque de ne convaincre ni le juge encore moins le maitre des poursuites.