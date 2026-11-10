Italie : Vague d'émotion après la mort tragique du Sénégalais Daouda Ndoye

La communauté sénégalaise établie en Italie est sous le choc après la mort tragique de Daouda Ndoye, âgé de 48 ans.



Percuté de nuit par un véhicule sur l'autoroute A11 Firenze-Mare près de Prato Est alors qu'il intervenait comme agent de circulation, ce père de trois enfants laisse le souvenir d'un homme exceptionnel. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 novembre.



Selon la presse italienne, le parquet de Florence a ouvert une enquête pour homicide routier et ordonné une autopsie : le seul suspect est le conducteur du véhicule, un retraité italien de 71 ans.

Daouda Ndoye s'était installé en Italie au début des années 2000 après avoir obtenu un diplôme technique en France.



Établi à Balbano, près de Lucques, il avait fondé un foyer aimant aux côtés de son épouse italienne depuis vingt ans. Ensemble, ils ont élevé trois enfants. Très ancré dans sa patrie d'origine comme dans son pays d'accueil, il s'était également investi dans la vie publique locale à travers une candidature au conseil municipal.



Son engagement au sein de la Croix-Rouge italienne depuis 2013 reste gravé dans toutes les mémoires. Présente lors de la gestion de la Covid-19, des flux migratoires ou du séisme de 2016 au centre de l'Italie, la victime incarnait le dévouement absolu.



Selon les témoignages, ce sénégalais de valeur n'a jamais oublié ses racines, menant de son vivant des partenariats humanitaires entre la Croix-Rouge italienne et la Croix-Rouge sénégalaise.



Dans un communiqué, l'organisation lui a rendu un ultime hommage poignant : « C'est un jour de grande tristesse. Daouda Ndoye est décédé tragiquement et subitement cette nuit, alors qu'il était en service. On savait qu'on pouvait compter sur lui. Adieu, Daouda, tu resteras à jamais dans nos cœurs ».