UN/CEFACT : Ibrahima Nour Eddine Diagne décline ses ambitions

Invité au JT de la RTS, l’administrateur général de GAINDE 2000 et nouveau président de l'UN/CEFACT, Ibrahima Nour Eddine Diagne, est revenu sur la portée stratégique de cette organisation internationale.



Il a souligné que ses normes et standards « touchent principalement au transport maritime, au commerce en général, au transport aérien » et à l'ensemble des structures de standardisation. Il a illustré cette influence en rappelant que le passage du code de l'aéroport de Dakar « est l'émanation des travaux du CEFACT ».



Abordant les enjeux pour le Sénégal et l'Afrique, le nouveau président a insisté sur le fait que « la prise de conscience que les standards, les normes et l'harmonisation est la clé de l'intégration économique » est primordiale, tant sur le plan continental qu'international. Il a mis en garde contre le risque de « construire des écosystèmes qui sont fermés » qui ferait perdre de precieuses opportunités dans un monde où « la vitesse est un enjeu, mais la compréhension avec la vitesse donne meilleure satisfaction ».



Revenant sur son parcours, Ibrahima Nour Eddine Diagne a rappelé que GAINDE 2000 a positionné le Sénégal en pionnier de la dématérialisation : « après l'expérience de Singapour qui date des années 80, le Sénégal a été le deuxième pays au monde à avoir digitalisé ses formalités import-export ».



Cette réussite historique a fortement « surenchéri l'admiration du monde » et pesé dans sa désignation au sein des instances de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.



Qualifiant sa mandature de « difficile » en raison d'un contexte multilatéral complexe et de restrictions budgétaires onusiennes, il entend maintenir une « neutralité positive » entre intérêts étatiques et économiques.



Pour sa première action rapide, il souhaite « porter l'agenda en fait du UN/CEFACT, dont la mutation s'inscrit principalement sur les impacts », afin que « le Sénégal et l'Afrique soient en parfaite harmonie avec ces constructions ».