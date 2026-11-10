Kébémer : Stabilisation de l'épidémie de TIAC avec zéro nouveau cas ce mardi

Aucun nouveau cas de syndrome digestif aigu évoquant une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) n'a été notifié au cours des dernières 24 heures dans le district sanitaire de Kébémer, selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rendu public ce mardi 10 novembre 2026. Depuis le début de cet épisode épidémique survenu entre le 2 et le 9 novembre 2026, les services de surveillance ont dénombré un total de 649 cas répartis sur onze sites du district.



Présidant ce lundi 9 novembre une réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a ordonné le renforcement et l'approfondissement des investigations par la mise en place d'une équipe de recherche pluridisciplinaire chargée d'identifier les causes et la source exacte de la contamination. L'état de santé des personnes touchées demeure stable et plusieurs guérisons sont enregistrées. Le ministère précise qu'aucun patient n'est hospitalisé à ce jour, la totalité des cas étant suivie en ambulatoire, et qu'aucun cas grave ni décès n'est à déplorer.



Sur le plan des analyses, la bactérie Salmonella sp. a été isolée chez 5 cas analysés à l'Institut Pasteur de Dakar. Les prélèvements d'eau et de produits alimentaires restent en cours d'évaluation par le LANAC et la Brigade régionale d'hygiène, tandis que des séances de sensibilisation et des contrôles sanitaires se poursuivent auprès des commerçants et des structures de restauration de la localité.