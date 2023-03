Italie: des journalistes d'Afrique et d'Europe à l'école de la migration

Dans le cadre des activités de l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM, Italie), une conférence de deux jours (15 et 16 mars) est ouverte ce mercredi à Rome. L’initiative est promue part la campagne d'information « Aware Migrants », financée par le Ministère Italien de l'Intérieur.



Selon la coordonnatrice Enrica Bianco, la campagne vise à « informer sur les risques et les alternatives à la migration irrégulière sur les principales routes de l'Afrique Nord-Ouest». Une composante importante de la campagne est dédiée au rôle des journalistes et professionnels des média en tant qu’acteurs clés qui jouent un rôle « crucial et décisif» pour informer et sensibiliser les communautés locales sur risques de la migration irrégulière.



«Vous les journalistes, vous avez un rôle fondamental à jouer. La migration est perçue négativement dans les pays d'accueil. Alors que la migration est positive quand on le met dans son contexte », a déclaré Laurence Hart, directeur du bureau OIM Italie.



Des journalistes du Sénégal, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie, de France, Angleterre... et des confrères locaux prennent par à cette rencontre.



Ainsi, depuis 2018 et en collaboration avec « Associazione Carta di Roma », des webinaires et formations ont été organisés dans plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Tunisie, Mauritanie et le Niger dans l’objectif d'améliorer la couverture médiatique liée à la migration.



Cette conférence organisée à Rome entre dans ce cadre aussi. L'objectif générale est de « contribuer à la création d’un réseau de professionnels de médias des deux côtés de la Méditerranée pour améliorer la connaissance mutuelle des contextes dans les pays d'origine et de destination et faciliter l’échange d’informations notamment sur la migration».