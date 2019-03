Italie : le gros coup de gueule de Mario Balotelli

Hier soir, l’Italie s’est fait plaisir face au Liechtenstein. Vainqueur 6 buts à 0, la Nazionale est bien lancée dans ces éliminatoires de l’Euro 2020. Cependant, avant la rencontre, Mario Balotelli, qui n’a pas été convoqué par Roberto Mancini, s’est distingué sur les réseaux sociaux. Pas contre le sélectionneur ni l’équipe nationale à qui l’attaquant de l’Olympique de Marseille a souhaité bonne chance. En revanche, Super Mario en a ras-le-bol des supporters de la Squadra Azzurra un peu trop virulents avec lui.



« On aura un jour besoin de moi et je serai prêt, comme je l’ai été lors des trois dernières années. Mais entendre certains d’entre vous m’insulter, me dénigrer, me sous-estimer peut-il m’empêcher d’y retourner (en sélection ?) Je ne suis pas un robot, ni une épidémie, ni un crétin. Souvent je ne réponds pas pour éviter les problèmes, les tensions inutiles, mais j’accumule les choses et j’en ai assez. Respectez-moi autant que je respecte l’Italie. Je ne prétends pas vouloir être choyé, ni considéré comme un phénomène mais je peux vous garantir que vous feriez ressortir le meilleur de moi-même en me respectant car je ne fais rien pour ne pas être respecté. Donc je vous le demande aimablement avant de l’exiger ». Interrogé sur la sortie médiatique de Balotelli à la fin de la rencontre, Mancini a calmé le jeu. « Je n’ai pas lu ce qu’il a écrit, mais je ne pense pas que ce soit un problème pour nous, je ne sais pas à quoi il faisait référence. »