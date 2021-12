Italie : un Sénégalais arrêté après avoir battu deux policiers

Un Sénégalais âgé de 47 ans, a été arrêté en Italie suite à une bagarre avec des policiers locaux. Gardien de parking sur la Piazzale Carducci, il vivait illégalement en Italie depuis 17 ans. Il est actuellement en prison en attendant son expulsion.



Les faits ont eu lieu samedi, le compatriote est sur la Piazzale Carducci pour inviter les automobilistes à trouver une place et leur demander quelques billets en retour. Il est appréhendé par des policiers qui se trouvent dans la zone pour des contrôles. Le Sénégalais s’échappe en poussant les agents avant de prendre la fuite.



Une course-poursuite commence dans les rues du centre. Une autre patrouille arrive et met la main sur notre compatriote. Alors s’engage une violente bagarre avec le Sénégalais qui commence à donner des coups de poing, des coups de pieds et de tête aux agents.



Deux d’entre eux se retrouvent à l’hôpital avec des traumatismes divers et respectent dix et trois jours de d’ITT ( Incapacité temporaire de travai l).



Le Sénégalais a été condamné à 10 mois de prison en attendant son rapatriement.