Italie : un Sénégalais de 21 ans arrêté pour trafic de drogue

Un jeune sénégalais de 21 ans a été arrêté à la Piazzetta dello Scalo en Italie pour détention de drogue. Il a été interpellé mercredi 9 décembre avec plus d’une vingtaine de doses d’héroïne suite à une longue course-poursuite.



Encerclé, notre compatriote a tenté par tous les moyens d’échapper à son arrestation. Mal barré, il a attaqué les agents et blessé l’un d’eux. Selon «Les Echos», le jeune homme a été trouvé en possession de 23 doses d’héroïne, déjà emballées pour la vente, qu'il avait tenté sans succès de se débarrasser. Une somme de 290 euros en petites coupures a également été saisie, un revenu provenant de son activité et un smartphone.



Il a été envoyé à la prison du quartier de Marassi, dans l’attente d’un jugement.