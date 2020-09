Italie: un Sénégalais de 31 ans arrêté avec 18 kg de Cocaïne

Un jeune homme de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en Italie a été arrêté pour détention de drogue aux fins de trafic et pour violation de la loi sur l'immigration à San Domenico.



Alors qu'il s'apprêtait à écouler sa marchandise, c e compatriote de 31 ans a aperçu une patrouille de la police. Aussitôt, il a pris la tangente avant de jeter par terre une enveloppe de cellophane par terre contenant 18 emballages thermo scellés et 60 euros en petites coupures dans ses poches.