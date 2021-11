Italie: un Sénégalais s'introduit chez un Pakistanais et blesse leur son fils de 16 ans

A Ospitaletto, une commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie, un Sénégalais a, dans la nuit, enfoncé la porte de son voisin pakistanais et fini par blessé leur fils de 16 ans.



Les faits se sont passés mardi dernier dans la Via Veneto, au quatrième étage d’un immeuble municipal. Selon les informations recueillies par Bsnews.it, vers 4 heures du matin, un Sénégalais de 37 ans (casier judiciaire vierge) a commencé à frapper vigoureusement à la porte du voisin, une famille pakistanaise composée d’un mari, d’une femme enceinte et de trois enfants.



Le mis en cause, armé d’une lame de 30 centimètres, a déverrouillé la serrure et s’est introduit dans la maison. Il a brisé la porte vitrée de la chambre où les enfants s’étaient barricadés, touchant le fils de 16 ans à l’épaule. Le père a alors appelé les Carabinieri (force militaire chargée de mission de police et de maintien de l'ordre), qui sont arrivés sur les lieux avec une ambulance.



L’agresseur a été arrêté et emmené au service psychiatrique de l’hôpital civil, sous étroite surveillance. Le jeune homme, qui a perdu beaucoup de sang, a été transporté à Sant’Anna.



Pour l’instant, il n’y a pas d’explication justifiant l’attaque, car il n’y a pas de problème entre la famille et le Sénégalais. Une enquête a été ouverte par les Carabinieri.