Italie: un jeune sénégalais ramasse une montre Rolex de luxe, la rend et gagne un boulot et une nouvelle vie...

A l'étranger, les Sénégalais ne s’illustrent pas que dans des affaires de trafic de drogue ou de meurtre. Il y en a qui font tout leur possible pour impriler une belle image de leur pays/



Madou Gaye, marchand ambulant, âgé de 22 ans, qui vit à Colorno, dans la province de Parme en Italie a ramassé une montre Rolex de luxe dans le centre-ville où il était, selon le journal Les Echos.



Nos confrères indiquent que sans perdre de temps, Madou s'est rendu chez un horloger qui lui a signalé qu’il s’agit d’une Golden Daytona dont la valeur est estimée à 30 000 euros, soit plus de 19 millions Fcfa.



Ensuite, il file directement à la police pour y déposer la montre. Après plusieurs contrôles et enquêtes, les policiers ont réussi à retrouver le propriétaire de la montre.



Il s’agit d’un richissime homme d’affaires Mantoue. Informé, ce dernier, qui avait porté plainte pour la disparition de sa montre Rolex, a tenu à rencontrer celui qui avait rendu sa montre.



Une fois qu’il a appris que le Sénégalais était au chômage, il lui a proposé une embauche dans son entreprise. Cerise sur la gâteau : il va lui offrir 16 millions Fcfa en guise de récompense.



Une bonne action revient toujours à son auteur...