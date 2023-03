Italie: une Sénégalaise de 56 ans retrouvée morte dans sa maison

La Sénégalaise Ndèye Balaba Cissé, infirmière de 56 ans, a été retrouvée morte dans sa maison de Via Aquileia à Udine en Italie. Le jour du drame, la défunte devait être de service, mais ne s'est pas présentée au travail. Un fait qui a inquiété ses collègues, car elle ne s’absentait jamais. Ainsi, ils ont appelé les pompiers mais aussi la police locale qui se sont rendus sur les lieux. Une fois à l'intérieur de la maison, ils ont retrouvé Ndèye Balaba Cissé morte.



D’après « Les Échos », celles-ci travaillait depuis plus de vingt ans dans la maison de retraite de Viale Venezia et était établie en Italie depuis plus de 30 ans. Plusieurs hommages lui ont été rendus à travers des messages sur les réseaux sociaux.