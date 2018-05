"J'aime tout au Japon", Andres Iniesta explique pourquoi il a signé au Vissel Kobe

Une nouvelle aventure a débuté ce jeudi pour Andres Iniesta. Le milieu de terrain espagnol a officiellement rejoint le club japonais du Vissel Kobe. L'ex-star du FC Barcelone a été présentée jeudi en compagnie d'Hiroshi Mikitani, le propriétaire du club.



"J’espère contribuer au développement du foot japonais"



"C’est un jour spécial pour moi, assure l’ancien milieu de terrain du Barça. C’est une belle opportunité dans ma carrière sportive. Je vais devoir relever de nouveaux défis. Je vais découvrir mon nouveau club et rencontrer mes nouveaux partenaires. Ma famille et moi sommes très excités par ce projet. J’ai beaucoup de respect pour le football japonais. La plupart des joueurs jouent à un très bon niveau. J’espère contribuer au développement du foot japonais."



"L'équipe nationale du Japon a un très bon niveau"



L'Espagnol de 34 ans est aussi revenu sur les dernières semaines agitées autour de son avenir. "J’avais beaucoup d’offres. D’autres clubs s’intéressaient à moi et j’ai dû faire un choix. Le projet que m’a présenté le Vissel Kobe était le plus intéressant. Le Japon est un super pays. J’aime tout ici, mais la chose la plus importante, c’est que je dois m’intégrer à la culture japonaise. J’ai vu jouer l’équipe nationale du Japon, je sais qu’ils ont un très bon niveau. J’espère apporter mon style à l’équipe." À Kobe, Iniesta portera le numéro 8, comme au Barça.