JO 2024 - Athlétisme : le Botswanais Letsile Tebogo remporte l'or en finale du 200m

Letsile Tebogo a non seulement surpris Noah Lyles lors de la finale du 200 mètres, mais il a également remporté la toute première médaille d'or olympique du Botswana. Il devient le premier coureur africain de l’histoire a réalisé cet exploit. Il devance l’Américain Noah Lyles et son compatriote Kenneth Bednarek.

Letsile Tebogo, du Botswana, a remporté la médaille d'or avec un temps de 19,46. Tebogo a gardé le contrôle tout au long du parcours, battant d'une foulée le médaillé d'argent Kenneth Bednarek.





