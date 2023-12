JO-2024: Berlin appelle le CIO à «examiner très précisément» les antécédents des sportifs russes

La ministre allemande des Sports Nancy Faeser a appelé, samedi 9 décembre, le Comité international olympique (CIO) à «examiner très précisément» les antécédents des sportifs russes, et à exclure des JO-2024 ceux qui ont soutenu la guerre contre l'Ukraine. Le CIO, dirigé par l'Allemand Thomas Bach, a autorisé, vendredi, la présence des sportifs russes et biélorusses aux Jeux olympiques de Paris en 2024 (26 juillet-11 août), sous bannière neutre et strictes conditions de neutralité, s'ils ont rempli les critères de qualification. «Le belliciste Poutine ne doit pouvoir en aucun cas utiliser les Jeux olympiques à Paris pour sa propagande. Que les équipes russes restent exclues et que les drapeaux et symboles soient interdits, c'est le strict minimum de ce que l'on peut attendre du CIO», a souligné Nancy Faeser, citée dans un communiqué, relate l'AFP.