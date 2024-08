JO 2024 (Football) : la France et l'Espagne s'affrontent pour l'or olympique

Poussée par tout un stade, la sélection tri- colore ne visera certainement que l'or. Il faudra cependant venir à bout de l'Espagne, qui monte clairement en puissance dans ce tournoi. Elle peut notamment compter sur un Fermin Lopez au sommet de son art dans ces JO. La France a néanmoins également de quoi faire avec des Michael Olise, Jean- Philippe Mateta ou Alexandre Lacazette. Suffisant pour aller s'offrir le sacre ?

L'Espagne toujours présente

L'Espagne est une nation régulièrement présente dans les derniers tours des grandes compétitions, et ce dans toutes les catégories d'âge ou de sexe. Cet été, la Roja a remporté le championnat d'Europe des A et l'Euro U19, et a été en finale du dernier Euro U21 l'an dernier en même temps que les filles remportaient le Mondial féminin. Tout cela a sans doute été une source d'inspiration pour les partenaires de Fermin Lopez.



Lors de ce tournoi, la sélection espagnole a rapidement assuré sa qualif en remportant ses deux premiers matchs mais s'est fait ensuite sur- prendre par l'Egypte pour son ultime rencontre de poules.

Piqués par ce revers, les Espagnols ont haussé le ton face au Japon (3-0) en quarts de finale. Face à l'une des surprises de la compétition en demie, le Maroc, l'Espagne s'est fait violence pour revenir dans le match et a pu compter pour cela sur Fermin Lopez, très bon dans ce tournoi. Finalement, la sélection espagnole a frappé au meilleur des moments dans le temps additionnel pour décrocher sa place en finale face à l'équipe de France (score final victoire 2-1).

Les Bleus dans les pas de 1984?

Ce vendredi, la France de Thierry Henry va vouloir remporter une médaille qui les fuit lepuis 1984. En mission, l'équipe de France olympique n'est plus qu'à 90 minutes (voire 120) d'un titre olympique. Les Bleus auront fort à faire face au grand favori, l'Espagne mais, lors des derniers matchs, ils ont montré des signes d'amélioration mentalement et devant.

Portée par son duo Mateta Olise, la France a des atouts à faire valoir et pourrait profiter du soutien de son public pour accrocher la médaille d'or.

Elle fera face à l'une des meilleures animations offensives de la compétition, basée sur le collectif, mais elle peut se valoir d'avoir été très solide depuis le début de ce tournoi avec un seul but encaissé.

