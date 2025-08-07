Fédération Sénégalaise de Lutte : 206 structures validées sur 227 candidatures, 21 recalées en attente de régularisation

Le processus de mise en place de la Fédération Sénégalaise de Lutte connaît une avancée significative. Selon les informations du journal Record, le Comité National de Gestion (CNG) a rendu publique le 4 août dernier la liste provisoire des structures de lutte ayant déposé leur candidature.



227 dossiers ont été déposés depuis l'ouverture des inscriptions le 21 juillet. 206 structures provisoirement ont été validées. par contre, 21 dossiers rejetés pour non-conformité.



Répartition géographique des structures validées :

- Dakar: 122

- Thiès : 26

- Kaolack : 20

- Fatick : 17

- Diourbel : 16

- Saint-Louis : 3

- Kaffrine : 1

- Louga : 1



Les régions sans candidature son t: Matam, Tambacounda, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou ne comptent aucune structure inscrite à ce stade.



Selon le journal, les 21 structures recalées disposent d'un délai supplémentaire pour régulariser leur situation avant la publication de la liste définitive prévue le 11 août 2024.