JO 2024: l’ambassadeur du Sénégal en France tire un bilan satisfaisant

Les athlètes sénégalais aux JO de Paris 2024 sont rentrés bredouilles, sans aucune médaille.

Cependant, El Hadji Magatte Sèye, ambassadeur du Sénégal en France, juge la participation sénégalaise satisfaisante. « Je me réjouis de la participation de nos athlètes, je les félicite et les encourage. Nous avons eu un finaliste, deux demi-finalistes et un quart de finaliste. Globalement, c’est satisfaisant, même si j’aurais aimé une médaille », a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes.



Bien que les 11 athlètes nationaux n’aient pas remporté de médaille, ils ont obtenu de meilleurs résultats à Paris qu’à Tokyo. Le Sénégal recherche une deuxième médaille olympique, après celle d’argent obtenue par El Hadj Amadou Dia Bâ en 1988 à Séoul au 400 m haies.



« Nous avions une réelle chance de médaille. Il est important de mieux préparer, encadrer et soutenir nos athlètes », a ajouté M. Sèye. Il estime que la participation du Sénégal a été bonne et que le comportement des athlètes et de l’encadrement a été exemplaire. Les statistiques montrent que les athlètes sénégalais ont performé mieux à Paris qu’à Tokyo, malgré l'absence de médaille.