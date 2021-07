JO : Côte d'Ivoire éliminée par l'Espagne en quart de finale

Pourtant, ce sont les Éléphants qui ouvrent le score grâce à son défenseur Eric Bailly sur corner (10e). L'ailier du RB Leipzig Dani Olmo profite d'une erreur défensive adverse pour remettre les deux équipes à égalité (30e). Mikel Oyarzabal donne l'avantage à la Rojita juste avant la mi-temps, mais son but est refusé pour un hors-jeu légitime.



L'ancien Toulousain croit offrir la victoire dans le temps additionnel (90e+1), mais le tout nouvel entrant Rafa Mir inscrit le but égalisateur sur une boulette de Bailly (90e+3), direction les prolongations. Oyarzabal sur pénalty (98e) puis deux autres réalisations de Mir (117e, 120e+1) permettront aux Espagnols de disputer la demi-finale de la compétition. Ce sera face au vainqueur du quart de finale qui oppose en ce moment-même le Japon et la Nouvelle-Zélande.



avec footmercato