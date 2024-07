JO (Football) : l’Ukraine s’impose face au Maroc, l’Argentine se relance

L’Ukraine s'est imposée au bout du temps additionnel face au Maroc (2-1), samedi à Saint-Etienne, en match de la 2e journée du tournoi olympique de football, et s'est relancée dans la course aux quarts de finale.



Après sa défaite face au Maroc lors de la première journée, l’Argentine a pris le dessus sur l'Irak (3-1), à Lyon, dans l'autre rencontre du jour. Les quatre équipes du groupe B comptent une victoire chacune.



La troisième journée du groupe B des compétitions de football sera âprement disputée. Le Maroc et l’Irak se retrouveront le mardi 30 juillet (15h00 GMT) , tandis que l'Argentine se mesurera à l'Ukraine dans un autre match très attendu.