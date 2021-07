JO: L'Australie fait tomber l'Argentine

La première journée de la compétition de football des Jeux Olympiques est riche en surprises. Après la cuisante défaite de l’équipe de France face au Mexique (1-4) et le triste match nul de l’armada espagnole contre l’Égypte (0-0), l’Argentine est venue s’ajouter à la liste des déceptions.



L’Albiceleste n’alignait pas de stars internationales, Copa América oblige, mais elle abordait son match face à l’Australie en position de favorite. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Les Aussies ont ouvert le score dès le quart d’heure d jeu grâce à Lachlan Wales. Les Argentins ont ensuite terminé la première période à dix contre onze après l’expulsion de Francisco Ortega. Marco Tilio s’est ensuite chargé d’inscrire le but du KO à dix minutes du coup de sifflet final (0-2). Au classement, l’Australie est donc première devant l’Égypte, l’Espagne et l’Argentine.



