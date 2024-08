JO Paris 2024 : le message de soutien du Président Diomaye Faye aux athlètes sénégalais

À l'issue des Jeux Olympiques de Paris 2024, la délégation sénégalaise a quitté la capitale française sans avoir remporté de médaille. Les 11 athlètes sénégalais engagés dans la compétition n'ont pas réussi à atteindre le podium, mais leur performance a été saluée par le Président Bassirou Diomaye Faye.



Sur son compte Facebook, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance envers les athlètes pour leur courage et leur détermination.



« Nos athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ont fait preuve de courage et de détermination pour défendre les couleurs nationales », a-t-il écrit.



Le Président Faye a également réaffirmé son soutien à la délégation. « Mon soutien et celui du gouvernement vous sont acquis, avec la conviction que les efforts d’aujourd’hui mèneront aux succès de demain », a-t-il assuré.