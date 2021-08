JO Tokyo: Simone Biles signe son retour avec une médaille de bronze à la poutre

Simone Biles est de retour. Alignée à la poutre ce mardi après ses forfaits au concours général, au saut, aux barres asymétriques et au sol à cause d'une perte de confiance et de repères, l'Américaine de 24 ans a décroché la médaille de bronze à la poutre derrière les Chinoises Chenchen Guan et Xijing Tang.



Très déterminée, Biles, qui a décroché sa septième médaille olympique, a simplifié son programme, enlevant notamment les vrilles sur sa sortie, un mouvement qui lui pose des problèmes depuis un moment. « Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête... Traiter avec des démons dans ma tête [...]. Je dois faire ce qui est bon pour moi, me concentrer sur ma santé mentale », lâchait-elle juste après avoir quitté la scène lors du concours par équipes.



« Sérieusement, je ne comprends pas comment faire des vrilles. C'est le sentiment le plus étrange et le plus bizarre. C'est honnêtement pétrifiant d'essayer de faire un mouvement mais de ne pas avoir l'esprit et le corps en synchronisation »



Attendue comme la star de ces JO de Tokyo, l'Américaine a connu des moments très difficiles mais a trouvé le courage pour remonter sur scène. D'ailleurs, les spectateurs présents étaient bien conscients d'assister à plus qu'un simple concours olympique à la poutre et l'ont chaleureusement ovationnée à sa sortie.



« Je ne me fais plus autant confiance qu'avant, je ne sais pas si c'est une question d'âge. Mais je suis un peu plus nerveuse quand je fais mon sport, j'ai l'impression de ne plus prendre autant de plaisir qu'avant », expliquait-elle récemment. Des peurs que l'Américaine a réussi à combattre ce mardi.



