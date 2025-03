JOJ 2026 : Le Sénégal décaisse un milliard de FCFA pour la préparation des athlètes

À un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Sénégal intensifie sa préparation pour accueillir cet événement historique, le premier du genre sur le sol africain. La ministre des sports, Khady Diène Gaye, a réuni hier, mardi, les directeurs techniques nationaux des différentes fédérations sportives afin de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs.



Au cours de cette rencontre stratégique, Khady Diène Gaye a annoncé des mesures fortes pour garantir une prise en charge optimale des athlètes. Parmi celles-ci, la mobilisation d'un budget d'un milliard de FCFA, exclusivement dédié à la préparation des sportifs qui représenteront le Sénégal lors des JOJ 2026.



Un budget d'un milliard a été mobilisé pour la préparation des athlètes en vue des JOJ 2026. Le compte à rebours est désormais lancé, et tous les efforts sont mis en œuvre pour faire Dakar 2026 un succès mémorable pour le sport africain et mondial.