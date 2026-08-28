Journée internationale des personnes disparues: la Croix-Rouge et le CICR se mobilisent pour 1 537 disparus

La Délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Dakar, la Croix-Rouge sénégalaise (CRS) et la Fédération nationale des Associations des familles des personnes disparues célèbrent la Journée internationale des personnes disparues ce lundi 31 août 2026. La cérémonie se tient au siège du Comité national de la Croix-Rouge sénégalaise à Dakar, indique un communiqué de presse conjoint des deux organisations.



L'événement rassemble des familles venues de Thiaroye-sur-Mer, de Yoff, de Pikine ainsi que de plusieurs localités de la région de Dakar. Il s'agit d'un moment dédié au recueillement, aux témoignages et au plaidoyer pour réclamer une mobilisation accrue en faveur du droit des familles à connaître le sort de leurs proches.



Selon la Déléguée Protection des Liens Familiaux de la Délégation régionale du CICR à Dakar, « l'incertitude est l'une des formes les plus cruelles de la souffrance ». Elle ajoute que « tant que le sort d'un proche reste inconnu, les familles vivent entre espoir et désespoir, sans pouvoir tourner la page » et rappelle la « responsabilité collective » de « préserver leur dignité, répondre à leurs besoins et faire progresser la recherche des personnes disparues ».



Au Sénégal, la migration représente la principale cause de disparition, suivie par le conflit en Casamance. Ibrahima Diedhiou, président de l'Association des familles de personnes disparues de la Casamance, souligne que « la disparition d'un proche demeure une épreuve particulièrement douloureuse » et que les familles « attendent des réponses et un accompagnement renforcé des autorités ».



En amont de cette journée, un atelier de renforcement des capacités s'est tenu les 29 et 30 août 2026 au profit de 26 membres d'associations de familles originaires de Dakar, Tambacounda, Goudiry, Thiaroye-sur-Mer, Saint-Louis et Ziguinchor. D'autres activités de commémoration avaient déjà réuni près de 200 proches le 13 juillet dernier à Ziguinchor.



À l'échelle mondiale, le Réseau Mondial des Liens Familiaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge recensait « 227 378 nouvelles personnes disparues » à la fin de l'année 2025. Au niveau national, « 1537 personnes sont recherchées par leurs familles » à travers le Réseau de Rétablissement des Liens Familiaux de la Croix-Rouge depuis 2008.



Le secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise, Ibrahima Laye Thiome, a réaffirmé l'engagement des humanitaires. Il rappelle que « chaque disparition laisse derrière elle une famille suspendue à l’attente, partagée entre l’espoir de revoir un être cher et la douleur de ne pas savoir ». Il garantit que les organisations resteront mobilisées « aux côtés du CICR, des Associations des familles et des autorités » pour soutenir la recherche des disparus et préserver la dignité des proches.